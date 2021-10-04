Осадчая не успевала на поезд, поэтому ей пришлось ехать на машине с мигалками.

Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе со съемочной группой программы "Светская жизнь" снимала сюжет о вечеринке, которую устроили депутаты партии "Слуга народа" в Трускавце.

Вероятно, Осадчей пришлось немного задержаться, и она не успевала на поезд в Киев, поэтому из Трускавца до Львова ей пришлось ехать на полицейском автозаке с мигалками.

"Если бы не ребята, то махали бы поезду вслед рукой", - подписала фото телеведущая.

Кадры с полицейскими Катя опубликовала у себя в инста-сториз, но позже удалила их. При этом они уже успели разойтись по сети.

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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. Еще в школьные годы она увлекалась музыкой и танцами. Уже в 13 лет Осадчая решила покорять мир как модель. В 18 лет Катя завершила свою модельную карьеру и вернулась в Киев.

Впервые на телеканале она появилась в 2005 году в программе "Светские хроники". В 2007 году стала ведущей программы "Светская жизнь" на Первом национальном. С августа 2008-го программа начала выходить на телеканале "1+1".

Осадчая дважды была замужем. От первого брака у нее есть сын Илья, а от второго с Юрием Горбуновым - сыновья Данила и Иван.

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Автор: Диана Могилевич