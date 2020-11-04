Каролин Мерфи показала свое голое фото.

Известная супермодель Каролин Мерфи опубликовала в Instagram пост, в котором речь идет о президенте США Дональде Трампе.

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Мерфи выставила свое обнаженное фото. Она позировала спиной к камере. Интересно, что на спине она написала краской слово "VOTE".

Стоит отметить, что супермодель выступает за защиту окружающей среды и экологическое развитие человека. По ее словам, Дональд Трамп тотально уничтожает экологическое законодательство в США.

"Голая правда в том, что, несмотря на бессмысленную риторику и заявления Трампа, он и его администрация за последние четыре года нанесли ущерб и опустошение экологии. Они отменили и приостановили действие правил, регулирующих очистку воздуха, воды, защищающих дикую природу и правила утилизации токсичных химических веществ; отказались от основных климатических политик", - написала Мерфи.

По ее словам, чтобы добиться лучшего нужно проголосовать за отставку Трампа.

Кто такая Каролин Мерфи:

Каролин родилась 11 августа 1973 года в Панама Сити

Работала на подиуме для Christian Dior, Versace, Chanel, Lanvin, Armani, Roberto Cavalli, Prada, Fendi, Marc Jacobs, Donna Karan, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Michael Kors, Calvin Klein и другие

В 2002 году появилась на страницах журнала Playboy

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Автор: Диана Могилевич