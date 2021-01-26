Оля Полякова владеет особняком.

Украинские селебрити могут позволить себе жить в особняках, так как их гонорары составляют несколько миллионов долларов в год.

Об этом сообщает Обозреватель.

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Оля Полякова владеет двумя квартира напротив НБУ, стоимость которых достигает 700-800 тыс. долларов. Также у нее есть загородный дом, который на нее не оформлен. При этом сама певица неоднократно говорила, что сама сделала там ремонт. Что касается ее заработка, то продюсер Поляковой говорил о том, что в год она может зарабатывать 1,3 млн долларов.

Ольга Фреймут владеет квартирой на Подоле. Такие жилплощади на Спаской стоят от 250-300 до 500-600 тыс. долларов. К слову, Фреймут в свое время была самой высокооплачиваемой ведущей на "Новом канале".

Интересно, что заработки Тины Кароль могут достигать миллиона долларов в год, так как за одно выступление она просит от 15 до 30 тысяч долларов. На Кароль записала квартира в киевской хрущевке. Но сама певица живет в частном трехэтажном доме в Зазимье.

Андрей Данилко живет в центре Киева в роскошных апартаментах. У него сразу четыре квартиры на Крещатике, 25. Общая стоимость этой недвижимости может составлять 1,5 млн долларов. Интересно, что в лучшие годы гонорары Верки Сердючки доходили до 260 тыс. долларов за концерт.

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Автор: УНИАН