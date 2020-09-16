Рэперша уже подала на развод.

Известная рэперша Карди Би разводится с хип-хоп-исполнителем Оффсет.

Читайте такжеУкраинская певица без белья показала эротичное фото

Супруги уже давно не живут вместе, передает Sky News.

Отмечается, что пара поженилась три года назад. И уже через год у них родилась дочь Культура. Сейчас же Карди Би требует назначить ее главным опекуном дочери и обязать экс-супруга платить алименты.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН