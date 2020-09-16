Карди Би подала на развод / eastnews.ua
Известная рэперша Карди Би разводится с хип-хоп-исполнителем Оффсет.
Читайте такжеУкраинская певица без белья показала эротичное фото
Супруги уже давно не живут вместе, передает Sky News.
Отмечается, что пара поженилась три года назад. И уже через год у них родилась дочь Культура. Сейчас же Карди Би требует назначить ее главным опекуном дочери и обязать экс-супруга платить алименты.
Другие новости по теме:
- Популярная модель не вместила грудь в бюстгальтер (видео)
- Канье Уэст назвал себя Моисеем и показал Путина
- 74-летний юморист Петросян впервые показал своего второго ребенка
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram