Известный рэпер Канье Уэст уже давно заявил о том, что будет баллотироваться в президенты на выборах в США.
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Об этом он рассказал в своем Twitter.
Уэст вписал свое имя в бюллетень и отдал свой голос за себя. Ранее Уэст говорил о том, что хочет быть "лидером свободного мира". А стать президентом США хотел еще пять лет назад.
А вот в августе 2020 года он серьезно заявил о том, что будет баллотироваться. И это несмотря на то, что Уэст всегда поддерживал Дональда Трампа.
Известно, что Уэсту удалось собрать достаточно подписей для выдвижения лишь в 11 штатах из 50. Но в них он набирает всего 2% голосов. Он набрал 57 тысяч голосов на президентских выборах и признал поражение, но намекнул на участие в выборах-2024.
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