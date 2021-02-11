Певица не ожидала от Поляковой такого поведения.

Украинская певица Камалия отреагировала на оскорбление другой артистки Оли Поляковой о "здоровой и сиськастой".

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Об этом сообщает tsn.ua.

"Для меня самое важное — то, какой видит меня мой любимый человек и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует", - сказала Камалия.

Также она добавила, что не понимает, как взрослая женщина, у которой есть двое детей, может заниматься оскорблением других звезд.

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Автор: УНИАН