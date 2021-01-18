В кадре знаменитость предстала в нижнем белье.

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, которая после замужества переехала жить в Россию, похвасталась своей фигурой. Читайте такжеКим Кардашьян снялась в комбинезоне без белья (фото)

Фото знаменитость опубликовала в Instagram. На нем она показала свою попу.

"Никогда у меня не было такого ореха. И сегодня я наконец-то довольна своей фигурой", - подписала кадр Тодоренко.

На снимке Регина предстала в белье бирюзового цвета, продемонстрировав подтянутые ягодицы и плоский живот.

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Автор: УНИАН