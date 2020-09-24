44-летний Максим Галкин порадовал своих подписчиков новым видео с 71-летней супругой Аллой Пугачевой.
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Короткий ролик российский шоумен опубликовал на своей странице в Instagram. На записи Примадонна томно смотрит в камеру и улыбается. Алла Борисовна запечатлена во время поездки на заднем сиденье автомобиля.
Галкин не стал писать длинные посты, а лишь сопроводил видео одним смайликом в виде красного сердца.
Стоит отметить, что ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети и рассорил их: многие восхищены тем, как выглядит Алла Борисовна, другие же считают, что она перестаралась с "пластикой", поэтому не стоит показывать свое лицо крупным планом.
"Зачем так близко снимать лицо", "Ракурс не совсем удачный", "Господи, что с ее лицом?", "Богиня!", "Она такая красивая", "Великолепно выглядит Аллочка", - пишут в комментариях к видео.
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- 15 апреля 2020 года Примадонне российской и советской эстрады Алле Пугачевой "стукнул" 71 год. Несмотря на такой возраст, артистка выглядит превосходно.
- Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.
- В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях и пластических операциях Примадонны. Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне юбилейного концерта, чтобы решить проблему с голосом.
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