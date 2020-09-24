Галкин не перестает восхищаться красотой своей 71-летней супруги.

44-летний Максим Галкин порадовал своих подписчиков новым видео с 71-летней супругой Аллой Пугачевой.

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Короткий ролик российский шоумен опубликовал на своей странице в Instagram. На записи Примадонна томно смотрит в камеру и улыбается. Алла Борисовна запечатлена во время поездки на заднем сиденье автомобиля.

Галкин не стал писать длинные посты, а лишь сопроводил видео одним смайликом в виде красного сердца.

Стоит отметить, что ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети и рассорил их: многие восхищены тем, как выглядит Алла Борисовна, другие же считают, что она перестаралась с "пластикой", поэтому не стоит показывать свое лицо крупным планом.

"Зачем так близко снимать лицо", "Ракурс не совсем удачный", "Господи, что с ее лицом?", "Богиня!", "Она такая красивая", "Великолепно выглядит Аллочка", - пишут в комментариях к видео.

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Пугачева: самые громкие скандалы вокруг певицы

15 апреля 2020 года Примадонне российской и советской эстрады Алле Пугачевой "стукнул" 71 год. Несмотря на такой возраст, артистка выглядит превосходно.

Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.

В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях и пластических операциях Примадонны. Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне юбилейного концерта, чтобы решить проблему с голосом.

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Автор: УНИАН