Украинская певица Jerry Heil рассказала, что набрала 2,5 кг из-за того, что начала есть по ночам.
Свой рассказ певица, настоящее имя которой Яна Шамаева, выложила в сториз в Instagram.
По словам девушки, она поспорила, что теперь сбросит набранные килограммы в течение недели.
"Я нажралась за этот месяц просто как свинья! И теперь за неделю надо сбросить два кило", - сказала певица.
Jerry Heil призналась, что никогда не думала, что будет просыпаться среди ночи и есть. Певица отметила, что сейчас она на 2,5 кг больше своей идеальной формы.
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"У меня начинается адская неделя. Я сегодня начинаю восстанавливать режим и ложиться спать в 22:00. Никогда не думала, что узнаю, что такое ночной жор. Сейчас я на 2,5 кг больше своей идеальной формы", - рассказала Jerry Heil.
Певица сообщила, что планирует пройти курс антицеллюлитного массажа, на который собирается добираться пешком.
"Буду бежать на массаж около 10 километров. Экстремальные условия - экстремальные способы", - пообещала Jerry Heil.
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