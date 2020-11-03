Певица показала новые фото.

Украинская певица Jerry Heil опубликовала в Instagram новые фотографии.

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На них девушка предстала в белом свитшоте, курточке в красно-синюю клетку и ботфортах на каблуках. Интересно, что молодая звезда позировала на красном диване. При этом она принимала довольно странные позы.

Стоит отметить, что Jerry Heil снялась в новой фотосессии с новой прической. Недавно она решила побриться налысо.

"Космос, приём", "Мне нравится", "Просто бомба", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич