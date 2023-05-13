Он поздравил сына строчками из песни группы "Океан Эльзы".

Российский актер Кирилл Сафонов, который обрел популярность после исполнения главной роли в сериале "Татьянин день", поздравил своего сына с днем рождения.

В социальной сети Instagram он опубликовал пост, который сопроводил строчками из песни украинской группы "Океан Эльзы" - "Я так хочу".

"Я так млію за тобою,

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як ніколи ніхто не млів.

Так все дивлюсь за тобою,

що й не мушу казати слів,

Так сумую за тобою,

як за волею в клітці птах.

І чекаю, і не знаю,

чи ж то правда в твоїх очах", - написал Сафонов под постом.

Что пишут пользователи сети

Поклонники актера из Украины поблагодарили его за поддержку нашей страны:

"Как приятно читать стих на нашем соловьином языке"

"Вау, как круто. Спасибо за поддержку"

"Искренне благодарю. До слез"

"Не зря мы балдели от ваших сериалов"

"Вы как актер нравились с самого начала, а теперь еще больше"

"Спасибо за ваши ум, ознательность, адекватность, человечность. Светлые люди особенно видны в темные времена"

Кирилла Сафонова не пустили в Украину

В 2017 году актер пытался попасть в Украину, однако его задержали в аэропорту Одессу. Так как его не выпустили из здания, ему пришлось ждать свой рейс обратно домой. Тогда Сафонов сказал, что любит Украину и ему очень жаль, что так получилось.

О полномасштабном российском вторжении Сафонов молчит. Лишь однажды он опубликовал видео балета "Лебединое озеро", которое стало символом конца Советсткого союза. Этот балет ассоциируется не только с с уходом правителя, но и с распадом всей тоталитарной империи.

Отметим, что артист уже давно живет на две страны: в России и в Израиле.

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