Российский актер Кирилл Сафонов, который обрел популярность после исполнения главной роли в сериале "Татьянин день", поздравил своего сына с днем рождения.
В социальной сети Instagram он опубликовал пост, который сопроводил строчками из песни украинской группы "Океан Эльзы" - "Я так хочу".
"Я так млію за тобою,
як ніколи ніхто не млів.
Так все дивлюсь за тобою,
що й не мушу казати слів,
Так сумую за тобою,
як за волею в клітці птах.
І чекаю, і не знаю,
чи ж то правда в твоїх очах", - написал Сафонов под постом.
Что пишут пользователи сети
Поклонники актера из Украины поблагодарили его за поддержку нашей страны:
- "Как приятно читать стих на нашем соловьином языке"
- "Вау, как круто. Спасибо за поддержку"
- "Искренне благодарю. До слез"
- "Не зря мы балдели от ваших сериалов"
- "Вы как актер нравились с самого начала, а теперь еще больше"
- "Спасибо за ваши ум, ознательность, адекватность, человечность. Светлые люди особенно видны в темные времена"
Кирилла Сафонова не пустили в Украину
В 2017 году актер пытался попасть в Украину, однако его задержали в аэропорту Одессу. Так как его не выпустили из здания, ему пришлось ждать свой рейс обратно домой. Тогда Сафонов сказал, что любит Украину и ему очень жаль, что так получилось.
О полномасштабном российском вторжении Сафонов молчит. Лишь однажды он опубликовал видео балета "Лебединое озеро", которое стало символом конца Советсткого союза. Этот балет ассоциируется не только с с уходом правителя, но и с распадом всей тоталитарной империи.
Отметим, что артист уже давно живет на две страны: в России и в Израиле.