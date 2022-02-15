Валерий Николаев оказался в центре скандала, а позже и вовсе стал вести себя неадекватно.

Российский актер театра и кино Валерий Николаев недавно был задержан полицейскими за вождение в нетрезвом состоянии.

В связи с этим некоторое время он провел в СИЗО, где у него возникла ссора с другим заключенным. Николаев за ужином назвал 27-летнего гражданина Таджикистана Шахриера Бекова "свиньей", а тот в отместку облил актера кипятком. В результате актер написал заявление на сокамерника.

Затем в СМИ появилась информация о том, что Николаев начал неадекватно себя вести, тем самым пугая других задержанных. Ему вызвали врача, который порекомендовал госпитализировать его в психиатрическую лечебницу.

По данным СМИ, в психушке медики диагностировали у актера биполярное расстройство. Хотя его жена все отрицает: "Откуда это, скажите, пожалуйста? Откуда это все вдруг? Что за бред? Ну хватит уже... Ну, правда".

Кто такой Валерий Николаев

Валерий Николаев - российский актер, сценарист и телеведущий. Широкая известность пришла к актёру после исполнения главной роли в первой части российского телесериала "День рождения Буржуя", 15 серий которого были сняты в 1999 году.

Известно, что актер уже не первый раз попадает в СИЗО. Несколько лет назад он уже был задержан за ДТП. Тогда он протаранил несколько авто.

Также он говорил о том, что страдает депрессией, бессоницей и постоянно находится в нервном напряжении.

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