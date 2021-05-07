Популярная модель Ана Чери обнародовала в Instagram новую фотографию с отдыха.
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Девушка позирует на фоне бассейна в розовом раздельном купальнике. При этом у нее настолько пышные формы, что не всегда вмещаются в бикини. Так произошло и в этот раз, когда Ана не смогла вместить свою грудь в бюстгальтер.
"Просто здесь живу своей лучшей жизнью с моими 50 укусами насекомых", - подписала фото звезда.
"Девушка, это просто вау", "Сладкая", "Ты умеешь создавать невероятное впечатление", "Ох, какая ты горячая", - пишут фаны в комментариях.
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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