Оксана Михайлюк рассказала своим фолловерам досадную историю.

Известная блогер-миллионник Оксана Михайлюк рассказала своим фолловерам досадную ситуацию, которая произошла с ней накануне новогодних праздников.

Оксана опубликовала в сторис видео после того, как ей сделали операцию, не сообщая деталей. Только попросила поддержки и сказала, что вскоре расскажет что случилось.

Читайте такжеВиталий Козловский сейчас и 18 лет назад: как изменился артист (фото)"Вот такое завершение года! Впереди лучшее", - добавила Оксана.

В эксклюзивном комментарии блогер Оксана Михайлюк отметила, что это не входило в ее планы, но все обошлось хорошо.

"Вы себе не можете представить, насколько сильно я хочу войти в следующий 2022 год. За последние 24 часа ко мне поступило очень много сообщений, заранее прошу прощения, что не всем отвечаю. Сейчас просто еще нет сил", - добавила блогер.

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