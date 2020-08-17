Известная модель восхитила сеть сексуальной фигурой
09:57, 17 августа 2020Звезды
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Изабель Гулар показала фигуру.
Модель показала фото / instagram.com/izabelgoulart
Бразильская модель Изабель Гулар опубликовала в Instagram фотографии с отдыха.
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На снимках звезда предстала в бирюзовом смежном купальнике с негативным пространством на животе. При этом она лежит на деревянной кровати, которая расположена в бассейне.
Стоит отметить, что Гулар подобрала модный купальник, который называется монокини. А дополнили образ солнцезащитны очки. Стоит отметить, что фигура у девушки очень сексуальная.
Модель показала фото / instagram.com/izabelgoulart
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