Пользователей сети впечатлила фигура 35-летней манекенщицы.

35-летняя супермодель Ирина Шейк показала пользователям Instagram фото с примерки за кулисами показа французского модного дома Mugler.

Читайте такжеalyona alyona "подорвала" сеть троллингом БейонсеНа серии опубликованных в сети снимков Шейк позирует в откровенном "голом" комбинезоне из прозрачного капрона и лайкры. Кажется, что тело модели едва прикрыто тонкими лоскутами ткани.

Образ манекенщицы дополняют чулки, надетые поверх обуви, туфли на каблуке и защитная маска.

Фаны Ирины в восторге от ее фигуры: "Она божественна", "Королева", "Огонь", "Роскошная фигура".

Кто такая Ирина Шейк

Ирина Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой моделью из РФ, появившейся на обложке Sports Illustrated.

В рангах сайта models.com Ирина Шейк значится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии.

В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже.

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Автор: Ольга Робейко