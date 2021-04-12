Супермодель показала откровенное видео.

Популярная супермодель Ирина Шейк обнародовала в Instagram ролик, на котором она предстала в нижнем белье от всемирно известного бренда Victoria Secret.

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Модель надела белье ярко малинового цвета со вставками из камушков и логотипом бренда. Также она сделала высокий хвост.

На кадрах Шейк стоит на четвереньках и делает мах головой. В целом ролик получился достаточно сексуальным.

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Автор: Диана Могилевич