Модель показала пикантное видео / instagram.com/irinashayk
Популярная супермодель Ирина Шейк обнародовала в Instagram ролик, на котором она предстала в нижнем белье от всемирно известного бренда Victoria Secret.
Читайте такжеАнастасия Приходько тайно родила третьего ребенка
Модель надела белье ярко малинового цвета со вставками из камушков и логотипом бренда. Также она сделала высокий хвост.
На кадрах Шейк стоит на четвереньках и делает мах головой. В целом ролик получился достаточно сексуальным.
Другие новости УНИАН:
- Кэти Перри показала, как изменилась после родов
- Популярная модель сверкнула пышными ягодицами на водном мотоцикле
- alyona alyona в "леопарде" повторила легендарный образ Рианы
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram