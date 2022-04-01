Мультиатрист Monatik отмечает свой день рождения сегодня, 1 апреля.

Жена украинского артиста Дмитрия Монатика Ирина опубликовала трогательное поздравление.

В Instagram Ирина призналась, что Дмитрий для нее не просто муж, а еще и лучший друг.

"Мы столько всего преодолели и верю, что и войну достойно переживем и как только наступит мир в любимой Украине отпразднуем как следует. А сейчас будем продолжать помогать всем, чем только можем!", - написала Ирина.

Всех желающих поздравить Монатика Ирина просит пожертвовать любую сумму на счет детской больницы "Охматдит".

"Понимаю, что на сегодняшний день идёт огромнейшее количество сборов средств на различные нужды, люди - Вы невероятные!!! Но если у Вас есть возможность в знак любви и уважения к Диме перечислить любого размера сумму деткам, которые сейчас находятся в @ohmatdyt - будем безгранично благодарны", - резюмировала Ирина, и добавила к публикации реквизиты для пожертвований.

Напомним, MONATIK, Санина, Вакарчук и другие дали видеоконцерт в поддержку украинских медиков.

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