Лукашенко устраивал новогодний прием.

Украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко ездили на новогодний прием к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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Об этом сообщается на Facebook-странице Фонда культурной солидарности Беларуси.

В субботу, 16 января, певицы выступили в Дворце независимости. Вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Во время концерта самопровозглашённый президент Беларуси вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.

Стоит отметить, что Билык является народной артисткой Украины, а Иващенко была победительницей в таких шоу, как "Голос. Дети" и "X-Фактор".

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Автор: УНИАН