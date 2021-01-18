Украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко ездили на новогодний прием к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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Об этом сообщается на Facebook-странице Фонда культурной солидарности Беларуси.
В субботу, 16 января, певицы выступили в Дворце независимости. Вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Во время концерта самопровозглашённый президент Беларуси вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.
Стоит отметить, что Билык является народной артисткой Украины, а Иващенко была победительницей в таких шоу, как "Голос. Дети" и "X-Фактор".
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