Хью Джекман рекомендует посмотреть интервью Гарри и Меган с Опрой / фото REUTERS

Австралийский актер Хью Джекман рассказал о своих впечатлениях от интервью Меган Маркл и принца Гарри с телеведущей Опрой Уинфри.

Читайте такжеМеган Маркл рассказала о тайном венчании с принцем Гарри«Я рекомендую смелое интервью Меган и Гарри с Опрой. Психическое здоровье никогда нельзя игнорировать. Если кто-то достаточно храбр, чтобы попросить о помощи, мы должны услышать», — написал актер на своей странице в Instagram.

Он также записал видео, в котором признался, что его тронула откровенность герцога и герцогини Сассекских. Особенно Джекмана поразил рассказ пары о суицидальных мыслях Меган и о тяжелых временах в жизни пары.

«Невероятно известная женщина и ее муж так открыто, мужественно, честно, с таким достоинством рассказывают о самом тяжелом времени в своей жизни... Это прекрасно показывает нам, что не нужно замалчивать такие ситуации. Ищите помощи... Главное, не оставайтесь с этим один на один. Спасибо, Меган, и спасибо, Гарри, за вашу смелость», — сказал Джекман в ролике.

Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

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Автор: Катерина Комолова