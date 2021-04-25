Илон Маск станет ведущим юмористического шоу

Премьера передачи состоялась 11 октября 1975 года.

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявлен ведущим юмористического шоу Saturday Night Live. Читайте такжеАктриса Галь Гадот рассекретила пол третьего ребенкаОб этом сообщается в Twitter шоу. Выход программы запланирован на 8 мая. Приглашённый музыкальный гость - Майли Сайрус. Решение пригласить Маска приняли после того, как пилотируемый корабль Crew Dragon, запущенный накануне компанией Маска SpaceX, пристыковался к Международной космической станции (МКС). «Saturday Night Live» - вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC. Премьера состоялась 11 октября 1975 года. 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/WyTGhSsSVg — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 24, 2021 Crew Dragon компании SpaceX в космосе Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 30 мая 2020 года отправился в свой первый пилотируемый полет.

31 мая 2020 пилотируемый Crew Dragon компании SpaceX состыковался с Международной коcмической станцией.

2 августа 2020 корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно вернулся на Землю. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Людмила Жерновская

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