Генеральный директор Tesla Илон Маск объявлен ведущим юмористического шоу Saturday Night Live.
Читайте такжеАктриса Галь Гадот рассекретила пол третьего ребенкаОб этом сообщается в Twitter шоу.
Выход программы запланирован на 8 мая. Приглашённый музыкальный гость - Майли Сайрус.
Решение пригласить Маска приняли после того, как пилотируемый корабль Crew Dragon, запущенный накануне компанией Маска SpaceX, пристыковался к Международной космической станции (МКС).
«Saturday Night Live» - вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC. Премьера состоялась 11 октября 1975 года.
🚀🚀🚀 pic.twitter.com/WyTGhSsSVg— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 24, 2021
Crew Dragon компании SpaceX в космосе
- Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 30 мая 2020 года отправился в свой первый пилотируемый полет.
- 31 мая 2020 пилотируемый Crew Dragon компании SpaceX состыковался с Международной коcмической станцией.
- 2 августа 2020 корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно вернулся на Землю.
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