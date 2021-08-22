Примадонна сходила в ресторан со своим супругом Максимом Галкиным.

Российская певица Алла Пугачева сходила в итальянский ресторан со своим супругом Максимом Галкиным. Там она сфотографировалась с шеф-поваром Сергеем Сильченко.

В кадре Примадонна позировала в зеленых штанах, белой блузе и малахитовом жакете. Дополнила она такой вечерний образ ярким колье с изумрудами. Также Алла Борисовна сделала кудрявые локоны и нанесла яркий макияж.

"Невероятная Аллочка", "Очень хорошо сохранилась для своего возраста. С Галкиным прям расцвела", "Пластмассовая", - разделились во мнениях поклонники.

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Автор: Диана Могилевич