Пугачева показалась в новом образе / фото instagram.com/maxgalkinru
Российская певица Алла Пугачева сходила в итальянский ресторан со своим супругом Максимом Галкиным. Там она сфотографировалась с шеф-поваром Сергеем Сильченко.
В кадре Примадонна позировала в зеленых штанах, белой блузе и малахитовом жакете. Дополнила она такой вечерний образ ярким колье с изумрудами. Также Алла Борисовна сделала кудрявые локоны и нанесла яркий макияж.
"Невероятная Аллочка", "Очень хорошо сохранилась для своего возраста. С Галкиным прям расцвела", "Пластмассовая", - разделились во мнениях поклонники.
Пугачева показалась в новом образе / instagram.com/chef_serzhsil
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