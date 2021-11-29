"Психолог с татуировками" показал маленькую дочь Мию.

Участник второго сезона реалити "Холостячка" Роман Свечкоренко обнародовал в своем инста-блоге фотографию с дочерью Мией.

Снимок они сделали в супермаркете, Мия сидит в телеге. А Рома наклонился к дочери, чтобы что-то сказать ей. Кроме того, психолог с татуировками, как он себя называет, анонсировал выход песни, которую посвятил малышке.

Читайте такжеМамы-одиночки: 5 украинских звезд, которые воспитывают детей без мужей"Мия прекрасна. С каким трепетом она относится к людям, к миру, который ее окружает. С какой легкостью она общается с разными людьми. Мы вчера ходили на колесо обозрения, это ещё есть в сторис. С каким доверием она полагается на меня, когда говорит, что ей страшно подниматься на колесе, а я говорю "все будет хорошо" и она идёт, зная, что так и будет. Как она смотрит на меня, впитывая каждую буковку, потому что для неё это важно. Потому что для неё это ценно. Вот так и появляется желание для песен. Когда говоришь "я люблю тебя больше жизни", зная, что в ответ она всегда обнимет и скажет "я тоже тебя люблю папа"", - написал Роман.

Напомним, Роман Свечкоренко с первого выпуска "Холостячки" был фаворитом Златы Огневич, но певица отправила его домой. Она сказала, что он сможет вернуться на шоу после того, как разведется. Так, за шаг до финала Роман вернулся. Впервые в истории проекта в финале будет трое мужчин.

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Автор: Диана Могилевич