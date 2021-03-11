Украинский ведущий Григорий Решетник рассказал, что совсем не против секса на проекте "Холостяк".
Читайте такжеПугачева вернулась к старому образу и рассорила сеть (фото)
Об этом он сказал в программе "33 за 3".
"Надеюсь, он (секс, - УНИАН) был на всех сезонах. Потому что это романтическое шоу. У влюбленных обязательно должна быть тактильная связь", - сказал Решетник.
Ведущая программы Александра Кучеренко уточнила, нормально ли иметь тактильную связь с несколькими участницами шоу.
"Все по согласию сторон. Еще не было ни одного случая, когда кто-то кого-то изнасиловал. Не дай Боже", - добавил Решетник.
Другие новости УНИАН:
- Селена Гомес завершает музыкальную карьеру
- "Это борьба": сын Григория Чапкиса показал видео с отцом
- Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram