Григорий Решетник является несменным ведущим романтического шоу.

Украинский ведущий Григорий Решетник рассказал, что совсем не против секса на проекте "Холостяк".

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Об этом он сказал в программе "33 за 3".

"Надеюсь, он (секс, - УНИАН) был на всех сезонах. Потому что это романтическое шоу. У влюбленных обязательно должна быть тактильная связь", - сказал Решетник.

Ведущая программы Александра Кучеренко уточнила, нормально ли иметь тактильную связь с несколькими участницами шоу.

"Все по согласию сторон. Еще не было ни одного случая, когда кто-то кого-то изнасиловал. Не дай Боже", - добавил Решетник.

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Автор: Диана Могилевич