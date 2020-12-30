Сын хореографа Григория Чапкиса, Грег, рассказал о самочувствие своего отца.
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Чапкиса-старшего уже выписали из больницы, сейчас он находится дома. Его состояние улучшилось.
"Вчера мне сообщили, что отец вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и так счастлив, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи", – написал Чапкис-младший.
Стоит отметить, что Григорий Чапкис попал в больницу еще 19 декабря. Врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.
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