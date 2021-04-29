Украинский телеведущий Андрей Бедняков опубликовал в Instagram откровенное фото.
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Он позирует абсолютно голым, прикрываясь фикусом. Фото было сделано в ванной комнате.
"Перед тем как надел плащ и пошел в парк. Поставь + если увеличил(а) фотографию. Если не увеличил(а) тогда -. Если увеличил(а) и разочаровалась -" - написал Андрей.
Фанаты восприняли такой снимок с юмором. "Как правильно фоткать квартиру на продажу", "Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь", "Готовитесь кандидатскую идти защищать?", - пишут поклонники.
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