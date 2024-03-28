Иванна Сахно теперь должна выплатить компенсацию.

Голливудская актриса родом из Украины Иванна Сахно разорвала контракт со стриминговой платформой Netflix, потому что не захотела в новой киноработе играть россиянку.

В интервью для ТСН она рассказала, что теперь ей нужно выплатить компенсацию. По ее словам, ей придется отдать Netflix 50% своего заработка из другого сериала.

"Я вам скажу, что сейчас в Голливуде все меньше представляют россиян. У меня случались моменты, когда я была присоединена к сериалу Netflix во время COVID. Это роль россиянки. Это была роль американки, но у нее бекграунд из Советского Союза. На тот момент это была моя одна из первых главных ролей в большом сериале Netflix", – рассказала Иванна Сахно.

Она добавила, что из-за пандемии съемки сериала так и не начались, но она решила не дожидаться их возобновления и сразу же отказалась от работы после того, как Россия напала на ее родную Украину.

"У меня были немного проблемы. Я не могу официально об этом говорить, я им должна до сих пор. Следующую работу, которую я с Netflix делаю, я им должна 50% своей зарплаты", – добавила актриса.

Чем известна Иванна Сахно

Иванна Сахно - украинская и американская актриса, известная своими ролями в ситкоме "Леся+Рома" (2005-2008), биографической ленте "Иван Сила" (2013), блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" (2018), экшн-комедии "Шпион, который меня кинул" (2018) и телесериале "Асока" (2023).

Несмотря на то, что Сахно с 2013 года живёт и работает в США, она имеет проукраинские взгляды. В частности, в 2014 году во время Революции достоинства вместе с украинской диаспорой Лос-Анджелеса Сахно выходила на митинги в поддержку Украины.

В 2022 году выступила с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину. В мае 2023 года стала одним из амбассадоров нового направления "Образование и наука" проекта United24.

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