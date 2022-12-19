В конце 1980-х харизматичный мужчина, заявивший о своих способностях, обещал исцелить от любой болезни. На мероприятия с его участием люди ходили семьями - собирал он целые стадионы.

Имя Анатолия Кашпировского знакомо миллионам людей. Он прославился в конце 1980-х как экстрасенс, который может исцелить любой недуг. Он называл себя гипнотерапевтом, собирал целые стадионы и проводил исцеляющие обряды через экраны телевизоров. Где он сейчас и почему его называют одним из главных шарлатанов прошлого века - читайте в материале.

Анатолий Кашпировский - чем известен

В 1989 во время выступления на телевидении мужчина заявил, что обладает сверхспособностями - может исцелять людей на расстоянии. В это же время он провел телемосты Москва - Киев и Тбилиси - Киев, на которых показал, что якобы обезболил человека во время хирургического вмешательства.

В его дар поверили миллионы, что стало стартом головокружительной карьеры, ведь едва ли не каждый мечтал о сеансе с Кашпировским, чтобы решить свои проблемы. Анатолий, пользуясь этим, проводил встречи в разных городах и странах, собирая полные залы.

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Он проводил встречи с артистами, медиками и лидерами общественного мнения. Также он был награжден Государственной премией СССР и получил степень доктора медицинских наук.

Откуда у Кашпировского эти "навыки" целителя и как они работают, он, конечно же, не объяснял, намекая только на сверхспособности, которые "даны не каждому".

Однако не все были ослеплены способностями Кашпировского - были и те, кто скептически смотрел на все его публичные сеансы исцеления, находя в них признаки детально продуманной постановы. На пике своей карьеры Анатолий переехал в США, где собирался спасать людей от ожирения при помощи гипноза.

Кашпировский сейчас

Известно, что человек, называющий себя экстрасенсом, сейчас живет в Брайтоне. Он постарел, однако на голове нет ни единого седого волоса. Сам Анатолий говорит, что это чудо и его внутренние силы, но подписчики блога видят в этом "чуде" обычную краску для волос.

В Instagram и других соцсетях он Кашпировский проводит прямые эфиры, во время которых "исцеляет" людей. В 2020 он даже лечил от коронавируса онлайн.

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