Сердце певца не выдержало серию сложных операций, которые ему проводили в течении последних двух недель.

В четверг, 12 ноября, стало известно о смерти украинского певца и звезды талант-шоу Филиппа Левшина. Артисту было 28 лет.

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Об этом на странице в Facebook сообщил пиар-специалист Андрей Царенок.

Сердце певца не выдержало серию сложных операций, которые ему проводили в течении последних двух недель.

"Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Думаю у многих с ним только хорошие ассоциации. Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его из того света, но в этот раз коварный панкреатит все же победил", - написал Царенок.

Филипп родился 8 октября 1992 года в Киеве. С 2010 по 2015 учился в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Филипп Левшин участвовал в кастинге песенного талант-шоу "Х-фактор" в 2011 году. Музыкант отличился тем, что после отказа послал судей и звукорежиссера.

Левшин является автором песен таких российских исполнителей, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, МакSим, Митя Фомин и другие.

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Автор: УНИАН