Из-за этого ее выгнали из спектакля.

Анна Казючиц - популярная российская актриса, снявшаяся, в том числе, во многих украинских сериалах. С начала полномасштабного российского вторжения она публично не делала никаких заявлений, однако ее коллеги рассказали, как она на самом деле относится к геноциду украинцев.

В комментарии росСМИ они сказали, что вскоре Казючиц может потерять работу на телевидении из-за осуждения большой войны. По их словам, ее уже выгнали из спектакля, вскоре ее лишат работы на ТВ в программе "ДНК".

Кроме того, ее коллеги по спектаклю поделились, что Казючиц всячески критиковала вторжение в Украину и использовала антивоенные лозунги. Из-за этого она часто ссорилась с путинистами.

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"Антироссийскую позицию патриотично настроенные коллеги не приветствовали, то и дело вспыхивала ругань. Да и постоянно слушать всякие лозунги и рассуждения команде спектакля было элементарно неприятно", – прокомментировал один из свидетелей таких конфликтов.

Отметим, ранее Украину поддержали Мария Машкова, Яна Троянова, Лия Ахеджакова и другие российские знаменитости. Большинство из них выехали из страны-агрессора и осудили преступный режим Кремля.

Чем известна Анна Казючиц

Анна Казючиц снималась в таких сериалах как "Обреченная стать звездой", "Катино счастье", "Кривое зеркало души", "Улыбка пересмешника", "Цена прошлого", "Лабиринт иллюзий" и других.

С 14 декабря 2020 года - ведущая ток-шоу "ДНК" на НТВ вместо погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового.

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