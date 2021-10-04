Певица еще больше заинтриговала своих поклонников.

Украинская певица Руслана, которая недавно спровоцировала слухи о своей беременности, решила прокомментировать заявление, сделанное на шоу "Маскарад".

Так, в эфире программы "Сніданок. Вихідний" она сказала, что очень мечтает о ребенке и о полноценной семье. При этом наверняка не сказала, беременна она или нет.

"Это не интрига, это крик души. Когда я это говорила, я говорила это сознательно. Конечно, это интимные вещи, которые мы с Сашей хотим держать не для кадра. Многие люди всегда знали, как я жертвую собой, личной жизнью. Они знали, что отдавая такую энергетику, девушке будет трудно аккумулировать силы, чтобы забеременеть. И теория "ложись, ешь, спи, задирай ноги, ничего не делай" была не для меня", - сказала Руслана.

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"Поэтому сейчас я хочу обратиться ко всем девушкам: нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает - это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь", - добавила исполнительница.

Кто такая Руслана

Руслана - украинская певица, автор-исполнитель и продюсер. Победительница конкурса песни Евровидение в 2004 году, за что в том же году получила звание народной артистки Украины. Совместно с мужем Александром Ксенофонтовым владеет рекламно-продюсерским агентством "Luxen Studio". Почётный гражданин Львова.

В 1998 году вышел дебютный альбом "Звонкий ветер", который получил хорошие оценки критиков. Песня "Світанок" получила приз "Золотая Жар-птица 98" в номинации "Лучшая песня года".

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Автор: Диана Могилевич