Ребенок появился на свет 27 декабря.

Известная актриса Эмма Робертс стала мамой впервые.

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Она родила сына в одной из клиник Лос-Анджелеса. Малыш и новоиспеченная мама чувствуют себя хорошо.

Известно, что Эмма родила ребенка от Гаретта Хедлунда. По данным издания E!News, он все время был рядом со своей любимой. Пара решила назвать сына Родсом, но показывать его лицо не спешат.

"Мама и малыш здоровы", – говорится в сообщении.

Чем известна Эмма Робертс:

Она получила известность после роли Эдди Сингер в телесериале канала Nickelodeon, "Нетакая"

Снималась в "Американской истории ужасов"

Робертс находится в отношениях с актёром Гарретом Хедлундом. В августе 2020 года официально объявила, что они с Хедлундом ожидают рождения сына

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Автор: Диана Могилевич