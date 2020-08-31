Робертс беременна / instagram.com/emmaroberts
Голливудская актриса Эмма Робертс беременна первенцем. Женщина опубликовала в Instagram фотографии, где показала уже большой животик.
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В описании к фото она добавила, что на снимке изображены "двое" ее любимых мальчиков - супруг Гаррет Хедлунд и будущий сын.
На снимке звезда сидит на диване и в легком длинном платье со спущенными плечами и модными пышными рукавами. Стоит отметить, что у звезды уже большой живот. Вероятно, ей скоро рожать.
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