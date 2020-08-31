У актрисы родится сын.

Голливудская актриса Эмма Робертс беременна первенцем. Женщина опубликовала в Instagram фотографии, где показала уже большой животик.

Читайте такжеРаздетая модель показала упругий пресс

В описании к фото она добавила, что на снимке изображены "двое" ее любимых мальчиков - супруг Гаррет Хедлунд и будущий сын.

На снимке звезда сидит на диване и в легком длинном платье со спущенными плечами и модными пышными рукавами. Стоит отметить, что у звезды уже большой живот. Вероятно, ей скоро рожать.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич