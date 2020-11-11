Модель оголилась и показала беременный животик.

Известная модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в раздельном купальнике оранжевого цвета с голубыми вкраплениями. Таким образом она подчеркнула свой беременный животик.

Напомним, что недавно Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Бир-Макклард объявили о том, что ждут ребенка. Пока они решили не сообщать пол малыша. По их словам, пол малыша все узнают только тогда, когда ему исполнится 18 лет. Так как не гениталии должны определять пол человека.

Кто такая Эмили Ратаковски:

Ратаковски родилась 7 июня 1991 года в лондонском районе Вестминстер

В 14 лет Эмили подписала контракт с модельным агентством Ford Models

После заключения контракта с Ford Models Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съёмки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном

23 февраля 2018 года, после нескольких недель отношений, Ратаковски вышла замуж за актёра и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда

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Автор: Диана Могилевич