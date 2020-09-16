Это произошло, когда модели было 20 лет.

Известная модель Эмили Ратаковски рассказала, что в 20 лет подверглась сексуальному насилию.

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Тогда она еще не была такой популярной, передает New York Magazine.

В 2012 году девушка приехала в дом к фотографу Джонатану Ледеру для "бесплатной редакционной съемки". Он часто наливал ей вино тогда. И когда она была уже в состоянии алкогольного опьянения, фотограф попросил Эмили раздеться. После того как она села на диван, он пальцами проник внутрь нее.

"Большая часть того, что было дальше, размыта, за исключением ощущений. Я не помню поцелуев, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Это действительно было очень больно", - сообщила Ратаковски.

Эмили рассказала, что в тот момент оттолкнула руку фотографа и ушла спать в другую комнату. А сам Ледер заявил, что эти обвинения детские.

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Автор: УНИАН