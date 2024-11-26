Елизавета Русалина будет представлять Украину на Ms Universe 2025

Украинцы возлагают большие надежды на Елизавету, которая имеет все шансы достойно представить страну на мировой арене.

В апреле 2025 года в Лас-Вегасе состоится престижный конкурс красоты Ms Universe. В этом году Украину будет представлять 28-летняя Елизавета Русалина, которая получила титул Ms Universe Ukraine 2025.

Елизавета родилась в Киеве, окончила Национальный торгово-экономический университет, получив степень магистра по международной экономике. Она свободно владеет пятью языками, что подчеркивает ее интеллектуальные и культурные достижения.

Украинцы возлагают большие надежды на Елизавету, которая имеет все шансы достойно представить страну на мировой арене. А букмекеры уверены, что девушка должна попасть в финал.