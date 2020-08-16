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Известная телеведущая показала фигуру в бикини

17:29, 16 августа 2020
Звезды
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Лебедь показала фото / instagram.com/elena_kristina_lebed

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На снимке звезда предстала в модном черно-желтом купальнике с ананасами. А дополнили образ солнцезащитные очки.

"Какая классная фигура", "Невероятная. Заряжаешь своим позитивом с каждой публикацией", "Икона", "Блин, вы такая классная... Я от вас балдею просто", - написали фанаты.

Лебедь показала фото / instagram.com/elena_kristina_lebed

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Автор: Диана Могилевич

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