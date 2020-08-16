Известная телеведущая показала фигуру в бикини
17:29, 16 августа 2020Звезды
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Елена-Кристина Лебедь опубликовала новое фото.
Лебедь показала фото / instagram.com/elena_kristina_lebed
Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram фотографии с морского отдыха.
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На снимке звезда предстала в модном черно-желтом купальнике с ананасами. А дополнили образ солнцезащитные очки.
"Какая классная фигура", "Невероятная. Заряжаешь своим позитивом с каждой публикацией", "Икона", "Блин, вы такая классная... Я от вас балдею просто", - написали фанаты.
Лебедь показала фото / instagram.com/elena_kristina_lebed
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