Известная телеведущая показала фигуру в бикини

Елена-Кристина Лебедь опубликовала новое фото.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram фотографии с морского отдыха.

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На снимке звезда предстала в модном черно-желтом купальнике с ананасами. А дополнили образ солнцезащитные очки.

"Какая классная фигура", "Невероятная. Заряжаешь своим позитивом с каждой публикацией", "Икона", "Блин, вы такая классная... Я от вас балдею просто", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич