Уже в эту субботу, 17 апреля, состоится финал шоу-пародий.

Актриса "Женского квартала" и "Квартал 95" Елена Кравец выступит в финале шоу "Липсинк баттл".

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На сцене шоу-пародий она перевоплотится в знаменитого Адриано Челентано. Кравец выйдет в базовой белой майке, наверх которой наденет лиловую рубашку. А дополнит она такую многослойность костюмом в полоску. Не обойдется и без шляпы и очков.

В баттле с Кравец будет сражаться ее коллега по цеху, комик Юрий Ткач. Он появится перед зрителями в образе Билли Айлиш.

Липсинк баттл: что известно

"Lip Sync Battle" – это шоу звездных пародий, которое уже успело стать хитом в более чем 10 странах мира.

Вас ждет феерическое шоу-пародий, где известные люди перевоплощаются в звезд шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой ожесточенный батл за звание лучшего пародиста.

Борьба звезд, а также яркие костюмы и декорации никого не оставят равнодушными и гарантированно поднимут настроение зрителям.

Отметим, полный выпуск "Липсинк батл" можно посмотреть по субботам на 1plus1.video.

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Автор: Диана Могилевич