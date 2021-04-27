Артистка присоединится к другим ведущим.

24 мая в 11:15 на телеканале "1+1" стартует дневное инфотейнмент-шоу "Твой день".

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В проекте будет шесть основных ведущих: Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская, Владимир Рабчун, а вот имя шестого ведущего пока держится в секрете.

Ведущие будут вести новое шоу по трое, а по четвергам эфиры вместе с ними будет проводить и Елена Кравец. Этот день создатели шоу назвали "четверг с Еленой Кравец".

В новом проекте, который будет выходить в эфир по будням, зрители вместе с ведущими и приглашенными гостями и экспертами смогут прожить главные события, в легком и непринужденном формате узнать детали, услышать советы и обсуждения в студии.

Интересно, что в прямом эфире "Твоего дня" зрители с помощью специального интерактива и комментариев смогут напрямую коммуницировать с проектом: выражать свое мнение и даже влиять на ход событий в студии.

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Автор: Диана Могилевич