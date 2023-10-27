Девушка до сих пор не может простить своего брата.

Сейчас Лера Мандзюк - успешный комик, собирающий большие залы на свои стендап-шоу, однако росла она в бедной семье в маленькой деревушке. Девушка с болью вспоминает свое детство, потому что неоднократно становилась жертвой физического насилия.

В интервью Маше Ефросининой она рассказала, как старший брат часто поднимал на нее руку. А мама, вместо того, чтобы защитить ее, поощряла поведение своего сына и даже сама манипулировала его силой.

Как призналась Мандзюк, ее старшие братья и сестры также страдали от побоев, а мама получала от выпившего мужа. По словам Леры, проблема в том, что они жили в среде, где нет психологического развития, поэтому все сложилось так, как сложилось.

Долгое время девушка не афишировала подробности своего детства, однако в одном из шоу все же заговорила о побоях. На это очень гневно отреагировал ее брат и даже начал ей угрожать.

"Если ты еще раз скажешь, что тебя избивали, я приеду домой, и ты получишь п*зды. Значит, мы тебя мало избивали", - процитировала брата Мандзюк.

Она говорит, что пока не может его простить за то, как он с ней поступал. Однако будет пытаться.

Чем известна Лера Мандзюк

Лера Мандзюк родилась в городе Ньиредьгаза (Венгрия), когда мать была беременной на заработках. Является младшим ребенком в многодетной семье. Отец Мандзюк покинул семью, словно уехав на заработки.

Лера дважды победила в шоу "Рассмеши комика", участвовала в качестве гостя в проекте "Женский квартал". Активно принимает участие в соревнованиях Stand up Battle.

Также она выступает с сольными стенд-ап турами в Украине и ЕС, после начала полномасштабного вторжения России в Украину выступает с благотворительными концертами, в том числе и перед бойцами ВСУ.

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