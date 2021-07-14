Эмма Бантон вышла замуж за Джейда Джонса.

Экс-солистка женской группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж за своего возлюбленного, певца Джейда Джонса.

Они решили таки узаконить свои отношения спустя 23 года после знакомства. На церемонии Эмма появилась в белом мини-платье и венком вместо фаты. А Джейд надел пиджак от всемирно известного бренда Gucci, бежевые брюки и шляпу.

"Мистер и Миссис Джонс!" - подписала фото Эмма.

Личная жизнь Эммы Бантон: что известно

В 1997 году Бантон находилась в отношениях с британским певцом Ли Бреннаном. В том же году она была кратковременно связана с американским актером Леонардо Ди Каприо. В 1998 году она начала встречаться с британским певцом Джейдом Джонсом, но они расстались в мае 1999 года.

С сентября 1999 по сентябрь 2000 года Бантон состояла в отношениях с английским футболистом, Рио Фердинандом, с которым ее познакомили Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм. В ноябре 2000 года она вернулась к Джонсу, но они расстались во второй раз в марте 2002 года, когда Бантон решил снова работать с Саймоном Фуллером - Джонс был против этого решения. В 2003 году она была ненадолго связана с американским певцом Джастином Тимберлейком. В 2004 году она вернулась к Джонсу.

26 января 2007 года Бантон объявила о своей беременности. Сын Бо Ли Джонс родился 10 августа 2007 года. 6 мая 2011 года родился сын Тейт Ли Джонс. Пара обручилась 21 января 2011 года, но тогда Эмма говорила, что свадьба - это не подтверждение отношений.

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Автор: Диана Могилевич