Беременная жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, показала округлившийся животик на видео.
Читайте такжеВиктор Павлик рассказал, кто у него родитсяРолик девушка опубликовала у себя в Instagram.
На видео Катерина предстала в пижаме и бандаже. Будущая мама покрутилась перед зеркалом и продемонстрировала, как изменилась ее фигура.
«Практически неделю хожу в поясе-бандаже – призналась она.
Репяхова считает, что этот пояс ей поможет быстрее восстановиться после родов: «Обещают, что талия вернется намного быстрее».
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