Девушка призналась, что уже почти неделю носит пояс-бандаж, чтобы быстрее восстановить фигуру после родов.

Беременная жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, показала округлившийся животик на видео.

Читайте такжеВиктор Павлик рассказал, кто у него родитсяРолик девушка опубликовала у себя в Instagram.

На видео Катерина предстала в пижаме и бандаже. Будущая мама покрутилась перед зеркалом и продемонстрировала, как изменилась ее фигура.

«Практически неделю хожу в поясе-бандаже – призналась она.

Репяхова считает, что этот пояс ей поможет быстрее восстановиться после родов: «Обещают, что талия вернется намного быстрее».

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Автор: Катерина Шварц