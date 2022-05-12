Отныне каждое утро в "Сніданку з 1+1" можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже посчастливилось найти своих родных.

Сегодня ведущая "Голоса страны" и "Светской жизни" Екатерина Осадчая стала соведущей любимого утреннего шоу украинцев "Сніданок з 1+1", которое выходит на YouTube, телеканалах ТЕТ и 2+2 по будням с 7:00 до 10:00, а в выходные - с 8:00 до 10:00. Екатерина Осадчая с первых дней вторжения рф на территорию Украины создала Телеграмм-канал по поиску пропавших, который масштабировался в социальный проект под названием "Найти своих" и помогает найти украинцев, с которыми была потеряна связь после 24 февраля.

Сегодня в эфире ведущая рассказала о развитии проекта, а также поделилась щемящей историей поиска.

"В Телеграмм-канал "Поиск пропавших" обратилась девушка Анастасия, которая ищет своего отца по имени Сергей Неговский. Мужчина проживал в Сумах, но после 2 марта перестал выходить на связь с дочерью, ведь поехал спасать друга в Тростянец", - говорит телеведущая.

Анастасия смогла присоединиться к прямому эфиру "Сніданку з 1+1" и рассказать о последнем звонке отца и обстоятельствах, при которых он исчез.

"В последний раз отец набрал меня 2 марта и сказал: "Береги себя и береги мою внучку". Это был очень странный разговор, ведь раньше он такого никогда не говорил. После этого отец перестал выходить на связь. Позже оказалось, что он поехал в Тростянец, чтобы спасти от оккупации своего друга. Он никому об этом не сказал. Я узнала, что отец уехал из Сум только на следующий день, когда его друг набрал меня и спросил, где отец. Оказалось, что они так и не встретились. Скорее всего, он исчез возле въезда в Тростянец, потому что он позвонил другу и сказал: "Выходи, я буду через 15 минут", но так и не доехал. Когда украинская армия освободила город от оккупантов, волонтеры нашли сожженную машину отца. В машине были останки человека. По неподтвержденной информации, после 2 марта в машине отца уже ездили российские оккупанты, поэтому утверждать, что там был именно он, мы не можем. Я не хочу верить в то, что не услышу голос моего единственного родного человека, поэтому прошу всех, кто видел его, или знает любую информацию, известить меня", - говорит Анастасия.

Если вы что-то знаете о местонахождении Сергея Неговского, пожалуйста, напишите в телеграмм канал "Поиск пропавших" или на электронную почту poshuk.war@gmail.com.

Также к эфиру присоединилась вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, которая рассказала, как продвигается эвакуация мирных жителей с оккупированных территорий. Екатерина Осадчая поблагодарила Ирину за помощь и проанонсировала сотрудничество проекта "Найти своих" с Национальной полицией Украины и ГСЧС.

"Госпожа Ирина, я вам очень благодарна за то, что наше сотрудничество будет еще больше и масштабнее. Надеюсь, что мы сможем вместе найти всех пропавших украинцев и объединить их с семьями" - говорит телеведущая.

Напомним, социальный проект "Найти своих" не занимается поиском военных, а помогает найти только гражданских.

"Найти своих" - это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь, из-за вторжения РФ на территорию Украины. Недавно телеведущая объединила усилия с телеканалом 1+1, и отныне каждое утро в "Сніданку з 1+1" можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже посчастливилось найти своих родных.

Для того, чтобы подать заявку на поиск человека, нужно написать в чат-бот @UKRescueBot, который можно найти в "Закрепленных сообщениях" телеграмм канале "Поиск пропавших" по ссылкеhttps://t.me/poshuk_znyklyh/582. Когда данные о человеке с нужной фамилией будут появляться в Телеграмм-канале, вы получите автоматическое сообщение от бота. Если вы ищете человека в Телеграмм-канале, то воспользуйтесь поиском не только по фамилии, но и при помощи хэштэгов с названием населенного пункта. Например, #Буча, #Ирпень, #Мариуполь. Также искать родных можно по спискам, которые команда проекта формирует самостоятельно на основе данных от волонтеров и ТрО и др. Эти списки доступны по хештегам #списки, #эвакуация. Если у вас есть информация о потерянных людей, ее можно отправить на e-mail poshuk.war@gmail.com. Эта информация будет обработана и передана родным. Остерегайтесь мошенников, которые могут звонить и требовать деньги за информацию о ваших родных!

Присоединяйтесь к народному поиску, просматривайте обновления ленты в Телеграмм-канале "Поиск пропавших" https://t.me/poshuk_znyklyh, ведь любая информация может стать полезной для поиска пропавших украинцев.