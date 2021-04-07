Артистка познакомилась с бойфрендом на Шри-Ланке.

Звезда сериала "Кухня" и "Скажене весілля-2" Екатерина Кузнецова выходит замуж. Избранником украинской актрисы стал российский бизнесмен и серфингист Максим Аплин.

Пара познакомилась на Шри-Ланке и вместе уже 4 года.

Радостной новостью артистка поделилась в Instagram, где похвасталась помолвочным кольцом. Снимок она дополнила смайликом в виде сердечка.

О своем избраннике актриса ранее рассказывала на съемочный площадке: "Он – моя абсолютная противоположность. Он не верит в Бога, но верит во Вселенную. Он не ест рыбу и мясо, не привязывается ни к квартирам, ни к машинам – он человек мира, эдакий хиппи, – говорит актриса. – Он любит и уважает все живое, что вообще существует на Земле. Это человек, у которого в его 33 года нет ни грамма цинизма, меркантильности. С кино он не связан, но впервые побывав на площадке, сказал, что это титанический труд".

До встречи с Аплиным Кузнецова полгода была в браке с российским актером Евгением Прониным. Пара рассталась в 2015 году.

Екатерине Кузнецовой 33 года. Она дочь экс-игрока киевского "Динамо" Олега Кузнецова и украинской легкоатлетки Аллы Борисенко. Уже более пяти лет живет и работает в Москве. Она известна по ролям в сериалах "Кухня", "Родком", "Знахарь", "Кто ты?", "Скажене весілля-2" и фильму "Война полов".

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Автор: Виктория Гордиенко