Ефремов будет сидеть на карантине / khakasia.info
Известного российского актера Михаила Ефремова, которого сегодня приговорили к 8 годам заключения, поместят в СИЗО на карантин.
Читайте такжеМихаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТПКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, актер сейчас доставлен в один из следственных изоляторов Москвы. Там Ефремов пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения.
В СИЗО он будет находиться до вступления приговора в силу.
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