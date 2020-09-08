В настоящее время Ефремов помещен в СИЗО-5 "Водник" на Выборгской улице в Москве.

Известного российского актера Михаила Ефремова, которого сегодня приговорили к 8 годам заключения, поместят в СИЗО на карантин.

Читайте такжеМихаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТПКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, актер сейчас доставлен в один из следственных изоляторов Москвы. Там Ефремов пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения.

В СИЗО он будет находиться до вступления приговора в силу.

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Автор: УНИАН