Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Австралийская модель Эбби Довс порадовала поклонников новым снимком.
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На фото она позирует в белом кружевном белье и чулках. При этом она лежит на белоснежной кровати. В целом фото получилось очень ярким и сексуальным.
"Неважно, какая погода, вы всегда светите больше, чем когда-либо могло бы солнце", "Горячая, как чертик", "Вау, какая красивая женщина", - написали поклонники под фото.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
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