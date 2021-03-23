Эбби Довс показала в Instagram сексуальное фото.

Австралийская модель Эбби Довс порадовала поклонников новым снимком.

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На фото она позирует в белом кружевном белье и чулках. При этом она лежит на белоснежной кровати. В целом фото получилось очень ярким и сексуальным.

"Неважно, какая погода, вы всегда светите больше, чем когда-либо могло бы солнце", "Горячая, как чертик", "Вау, какая красивая женщина", - написали поклонники под фото.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич