Эбби Довс в очередной раз порадовала поклонников.

Австралийская модель Эбби Довс обнародовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в черном раздельном купальнике и тимберлендах. Дополнила она такой летний образ укороченной джинсовкой, которую решила не застегивать.

Стоит отметить, что Довс является не только моделью, но и фитнес-тренером. Поэтому не странно, что у нее подтянутая красивая фигура, которую она всячески демонстрирует в социальной сети.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич