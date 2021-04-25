Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Австралийская модель Эбби Довс обнародовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в черном раздельном купальнике и тимберлендах. Дополнила она такой летний образ укороченной джинсовкой, которую решила не застегивать.
Стоит отметить, что Довс является не только моделью, но и фитнес-тренером. Поэтому не странно, что у нее подтянутая красивая фигура, которую она всячески демонстрирует в социальной сети.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
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