Модель следит за своей фигурой.

Австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram откровенную фотографию.

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На ней она позирует, сидя на кровати в розовом белье. Также она надела высокие носочки с рюшами и босоножки на высоком массивном каблуке.

В таком пикантном виде Эбби показала свою фигуру. Она следит за ней, правильно питается и пропагандирует спорт.

"Для меня каблуки и носки - это любовь", - подписала снимок Довс.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич