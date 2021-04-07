Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram откровенную фотографию.
Читайте такжеЭмили Ратаковски сверкнула пышным бюстом
На ней она позирует, сидя на кровати в розовом белье. Также она надела высокие носочки с рюшами и босоножки на высоком массивном каблуке.
В таком пикантном виде Эбби показала свою фигуру. Она следит за ней, правильно питается и пропагандирует спорт.
"Для меня каблуки и носки - это любовь", - подписала снимок Довс.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram