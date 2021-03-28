Эбби Довс отдыхает на одном из курортов в Австралии.

Австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram новую фотографию в купальнике.

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На снимке она позирует в раздельном розовом бикини с бабочками и в панаме в тон купальника. Стоит отметить, что у Довс отличная фигура, которую она всячески демонстрирует.

"Восхитительно", "Я тоже хочу такую фигуру", "Красотка", - пишут фанаты в комментариях.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич