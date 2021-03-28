Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram новую фотографию в купальнике.
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На снимке она позирует в раздельном розовом бикини с бабочками и в панаме в тон купальника. Стоит отметить, что у Довс отличная фигура, которую она всячески демонстрирует.
"Восхитительно", "Я тоже хочу такую фигуру", "Красотка", - пишут фанаты в комментариях.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
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