Дзидзьо избили в Киеве / instagram.com/dzidzio

Злоумышленники обокрали его и нанесли телесные повреждения, передает Обозреватель

"По факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причастные к нему устанавливаются", - рассказали в отделе коммуникации полиции столицы.

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Автор: УНИАН