Дзидзьо избили в Киеве / instagram.com/dzidzio
В Киеве на улице Стрелецкой 6 августа неизвестные напали на певца DZIDZIO. Также отмечается, что артисту брызнули в глаза газ.
Злоумышленники обокрали его и нанесли телесные повреждения, передает Обозреватель.
"По факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причастные к нему устанавливаются", - рассказали в отделе коммуникации полиции столицы.
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