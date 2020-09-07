Ему нанесли телесные повреждения.

В Киеве на улице Стрелецкой 6 августа неизвестные напали на певца DZIDZIO. Также отмечается, что артисту брызнули в глаза газ.

Злоумышленники обокрали его и нанесли телесные повреждения, передает Обозреватель.

"По факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причастные к нему устанавливаются", - рассказали в отделе коммуникации полиции столицы.

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Автор: УНИАН